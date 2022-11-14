حفلة زفاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب اليوم؟

لا يزال خبر الفنانة شيرين عبد الوهاب حديث الساعة بعدما أحدث تواريها عن الأنظار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا المجال، انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، صورة تجمع منظم الحفلات أحمد ياسين، بالفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب على منصّات التواصل الاجتماعي.

وازدادت التكهنات حول أنّ الثنائي اجتمعا مع أحمد من أجل تنظيم حفلة زفاف لهما قريبًا، خصوصًا بعد قيام الأخير بنشر الصورة عبر خاصية “الستوري” على حسابه الخاص على “إنستغرام”.

وما زاد من قوّة الأخبار أيضًا هو ما نشرته الإعلامية مروة صبري عبر صفحتها الشخصية على “فايسبوك”، أنّ حفلة زفاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ستكون اليوم الثلاثاء 14/11/2022.

وقالت مروة في منشورها: “بقولكوا إيه فرح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يوم التلات اللي جاي”.

وقام أحمد ياسين بنفي تمامًا الأخبار والأقاويل المنتشرة حول اتّفاقه مع شيرين وحسام على تنظيم حفلة زفافهما… مؤكّدًا “مفيش من الكلام ده خالص”.

وهو التقى بالثنائي بالصدفة أثناء تناوله وجبة الفطار في أحد الأماكن، عقب ذلك قام بتقديم التحية لهما والتقط معهما صورة.