حفل زفاف الامير هاري وميغان ماركل يتصدر عملية البحث.. بعد اربع سنوات

تزوجت ميجان ماركل والأمير هاري قبل أربع سنوات، لكن حفل زفافهما لا يزال يتصدر عناوين الصحف حتى يومنا هذا.

وفقاً لبحث جديد أجرته شركة “DC Jewellery”، فإن حفل زفاف دوق ودوقة ساسكس هو الزفاف الملكي الأكثر شهرة مع 2579200 عملية بحث على غوغل، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

قال متحدث باسم شركة” DC Jewellery”: “حفل زفاف المشاهير ميجان ماركل والأمير هاري الأكثر شهرة ، بإجمالي 2،579،200 عملية بحث على غوغل منذ عام 2018.

وتجتذب الزوجان المشهوران الاهتمام ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن من جميع أنحاء العالم.

كان فستان زفاف ميجان ماركل أيضاً مصنوعاً حسب الطلب، واستغرق صنعه 3900 ساعة، وجاءت كيت ميدلتون والأمير ويليام في المرتبة الثانية في حفلات الزفاف الملكية مع 1،050،600 عملية بحث.

أنفق والدا دوقة كامبريدج ما يقدر بنحو 334.180 جنيهاً إسترلينياً على فستان زفاف ابنتهما عندما تزوجت من الأمير ويليام في عام 2011.

لا يزال فستان كيت من أكثر الملابس التي يتم الحديث عنها اليوم، وكان طول قطرها حوالي تسعة أقدام، و تبعتها أختها الصغيرة بيبا ميدلتون في المركز الثالث في الدراسة بـ 701300 عملية بحث.

على الرغم من أنه لم يكن حفل زفاف ملكي من الناحية الفنية، إلا أن حفل زفاف بيبا كان يضم الكثير من الضيوف الملكيين بما في ذلك الملك المستقبلي كصبي صفحتها الأمير جورج.

تحدث متحدث باسم “Design Bundles” مؤخراً إلى حول الشعبية المستمرة لزفاف هاري وميجان.

قال: ميجان ماركل والأمير هاري زوجان استثنائيان ومتفجرات ، يجلبان السحر والغموض إلى كل شيء يلمسانه.

وأضاف: “حقيقة أن حفل زفافهما هو حفل الزفاف الملكي الأكثر شعبية وتأثيراً على الإطلاق يكاد يتناقض مع التوقعات بالنظر إلى أنه من غير المرجح أن يكون الأمير هاري ملكًا على الإطلاق”.

ويقول :”ومع ذلك، منذ اليوم الأول، أظهر دوق ودوقة ساسكس أنهما يمتلكان موهبة عندما يتعلق الأمر بجذب الجماهير”.

وأشار الخبير إلى أن: “قدرتهم على مزج البروتوكول الملكي القديم مع التفكير الحديث والتقدمي هو ما يجعل العالم معلقاً بكل تفاصيل حياتهم”.

وأضاف المتحدث: “بينما احتوى حفل زفاف هاري وميجان على الكثير من الروعة التقليدية لحفل زفاف ملكي: هاري يرتدي ملابس عسكرية، وميجان ترتدي حجاباً وقطاراً شاملين، والحفل في كنيسة سانت جورج، واستخدم الزوجان أيضاً الحفل باعتباره طريقة الكشف عن حداثته والسيطرة على حياتهم”.

ويقول المتحدث: “بصفتها عروساً ملكية متأثرة بشائعات لا نهاية لها حول والدها “الذي كان متورطاً في فضيحة المصورين” والذي كان يسير بها في الممر، استعادت ميجان السيطرة على روايتها الخاصة”.

وأضاف: “لقد حطمت أيضاً التقاليد الملكية من خلال السير بنفسها في الممر لجزء من الحفل”.

وفقاً لدراسة أجرتها شركة “DC Jewellery”، تمتلك ميجان أيضاً خاتم الخطوبة الملكي الأكثر شهرة، تلقى خاتمها 859000 عملية بحث على جوجل وتكلفتها تقدر بنحو 134،500 جنيه إسترليني.

يأتي خاتم كيت في المركز الثاني مع 606600 عملية بحث على “Google” ومع ذلك، فإن خاتمها لا يقدر بثمن على الأرجح بسبب ارتدائه من قبل الأميرة ديانا.