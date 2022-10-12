حفيدة اسماعيل ياسين تكشف حقيقة إفلاس جدها

أكدت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، أن مسيرة جدها استمرت لأكثر من 30 عامًا من تاريخ السينما المصرية، وتكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي جاء متأخرا بعد 50 عامًا من وفاته.

قائلة: “مش كفاية يكون تكريم اسماعيل ياسين في ندوة بمهرجان، جدd كان نجم شباك أول، وكان يستحق التكريم خلال حياته وليس بعد مرور 110 سنة من ميلاده”.

وأضافت سارة خلال لقاء ببرنامج “حديث القاهرة”، مساء الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، أن المنتجون الذين مولوا أفلام إسماعيل ياسين في فترات توهجه هم من تنكروا له في أواخر رحلته الفنية.

وتابعت حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، أن جدها ووالدها كان يشجعان نادي الزمالك بتعصب، مشيرة إلى أن بطولة الفنان الراحل إسماعيل يس للأفلام التي تناولت العسكرية كانت بطلب من الزعيم جمال عبد الناصر لتشجيع التحاق الشباب بالجيش.

كما كشفت سلمى ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، أن جدها لم يمت مفلساً كما يشاع، وكان لديه ممتلكات بعد سداد الضرائب قبل وفاته، متابعة: “جدي لديه مدفن في السويس، وزوجة عماد حمدي أصرت والدي بدفن جثمانه في القاهرة ليكون قريباً من محبيه”.