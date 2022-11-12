حققت حلم الامومة.. امرأة صينية تنجب بعد 26 حالة إجهاض

حققت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا من وسط الصين حلمها بولادة طفل سليم، بعد تعرضها لـ26 حالة إجهاض.

وأصبحت الأم الصينية، التي لم يتم الكشف عن هويتها بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، محور الجدل بعد فترة وجيزة من نشر قصتها على الملأ كقصة إيجابية من قبل المستشفى حيث عولجت آخر مرة بعد إجهاض العديد من المرات ونجحت في ولادة طفل سليم، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ستار البريطانية.

من غير المعروف طول الفترة التي حدثت فيها حالات الإجهاض، لكن آخرها كانت في عام 2019 عندما كانت تبلغ من العمر 34 عامًا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مستشفى رعاية صحة الأم والطفل في مقاطعة هونان في تشانجشا.

وقال باحثون صينيون في دراسة نشرت في مجلة لانسيت جلوبال هيلث الطبية في مايو إن معدل العقم بين النساء الصينيات في سن الإنجاب ارتفع في السنوات الأخيرة، حيث قفز من 11.9 % في عام 2007 إلى 17.6% في عام 2020.