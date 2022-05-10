حقيقة تنازل ياسمين صبري عن كل حقوقها من أحمد أبوهشيمة

نفى إبراهيم أبوذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب، ما تردد عن حصول الفنانة ياسمين صبري على 296 مليون جنيه للطلاق من أحمد أبوهشيمة.

وقال أبوذكري، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها وتم الطلاق.. بطلوا هري بقى”.

وجاءت تصريحات أبوذكري ردا على أخرى منسوبة لمأذون شرعي زعم فيها أن الفنانة المصرية حصلت على 296 مليون جنيه فور إعلان طلاقها من أبوهشيمة، منها المؤخر وقيمته 15 مليونا وشقق وقصور ومجوهرات وسيارات فاخرة.

وقال المأذون الشرعي مصطفى صالح، عبر صفحته على فيسبوك: “انفصال أحمد أبوهشيمة عن ياسمين صبري تكلفته 296 مليون جنيه، مؤخر 15 مليون جنيه وفيلا بالتجمع بـ77 مليونا و2 سيارة بـ12 مليونا ومجوهرات بـ138 مليون جنيه وشقة بالدور الرابع بالشيخ زايد بـ54 مليونا بمحتوياتها”.

بدوره نقل موقع “قناة صدى البلد” المصري عن ياسمين صبري تأكيدها أنها تزوجت أحمد أبوهشيمة يوم 17 أبريل/ نيسان عام 2020، دون مهر أو مؤخر صداق.

وأضافت أن “أبو هشيمة” كان بالفعل زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه كلام غير صحيح.

ونفت تماما صحة ما تردد حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنع للملابس أو امتلاكها 24 سيارة، مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح. وقالت إن فترة الزواج كانت سلسة، وإنها تكن له كل الاحترام، مشيرة إلى أن الانفصال تم في هدوء وتم التوافق عليه.

وكانت مصادر مقربة من أحمد أبوهشيمة وياسمين صبري قد كشفت في وقت سابق أن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر.

وحذفت ياسمين صبري جميع الصور التي تجمعها بأبوهشيمة من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت تحرص على مشاركة متابعيها جميع لحظاتها مع رجل الأعمال المصري، والمناسبات التي جمعتهما.