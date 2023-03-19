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حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

منذ 11 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

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رد رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، على “تغريدة” زعمت استعداد اللاعب للرحيل عن نادي ليفربول، إلى أحد أندية الدوري الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووقع محمد صلاح (30 عاما) على عقد طويل الأمد مع ليفربول في يوليو 2022.

وشارك حساب “Santi Aouna” على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، بنشر الخبر وعلق عليه بـ”تغريدة” جاء فيها: “محمد صلاح، المهاجم المصري مستعد لمغادرة ليفربول هذا الصيف. في حالة المغادرة، صلاح يفضل إسبانيا”.

وخاطب رامي عباس عبر صفحته على موقع “تويتر” صاحب “التغريدة” قائلا: “من أين علمت ذلك، إن لم يكن حتى محمد وأنا ناقشنا هذا؟، أرجوك أخبرنا”، في إشارة إلى عدم صحة هذه الشائعات.

وشارك النجم المصري هذا الموسم، في 26 مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 11 هدفا، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة.

يذكر أن محمد صلاح انضم إلى صفوف نادي ليفربول عام 2017، قادما من نادي روما الإيطالي، وحطم منذ ذلك الحين العديد من الأرقام القياسية وحقق العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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