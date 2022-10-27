الخميس 2 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
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حقيقة سفر شيرين إلى ألمانيا للعلاج

منذ 41 دقيقة

شيرين عبدالوهاب

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نفى المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، ما تردد عن سفرها إلى خارج مصر للعلاج.

وقال محامي الفنانة المصرية، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، إن شيرين ما زالت متواجدة داخل مصر، مؤكدا أن صحتها جيدة.

كان رجل الأعمال المصري فرج عامر، قد زعم عبر منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن شيرين سافرت إلى ألمانيا برعاية الدولة للعلاج.

وشهدت أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب اهتماما كبيرا خلال الأيام الماضية، منذ دخولها مستشفى للصحة النفسية.

وأصدرت أسرة الفنانة بيانا صحفيا لوسائل الإعلام، طلبت فيه من الصحفيين والإعلاميين عدم نشر أي أخبار أو تصريحات بشأن الأزمة.

ما بعد التصالح

يُذكر أن النيابة العامة المصرية، قد حفظت التحقيق في البلاغات المقدمة من الفنانة شيرين عبدالوهاب، ضد طليقها الفنان حسام حبيب.

كان محامي الفنانة المصرية قد قدم مذكرة تفيد بالتصالح في البلاغات المقدمة من شيرين ضد حسام حبيب، بالنصب والسب والقذف والعنف الأسري.

في سياق آخر، أحالت جهات التحقيق البلاغات المقدمة من شيرين ضد حسين حبيب، والد حسام حبيب، إلى نيابة الشؤون المالية والاقتصادية.

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