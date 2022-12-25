صورة تناول كريستيانو رونالدو لطبق أرجل دجاج تثير الجدل

أثارت صورة تظهر تناول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لطبق يحتوي على أرجل دجاج الجدل.

ونشر حساب المعهد القومي للتغذية على فيسبوك، صورة، تم حذفها لاحقا لرونالدو، تظهره بمطعم وأمامه طبق يحتوي على “أرجل دجاج”، قبل أن يتم حذفها لاحقا.

ورافق الصورة تعليقا يقول: “أرجل الدجاج مفيدة حتى اسأل كريستيانو”، ودعا المنشور المصريين للبحث عن بدائل غذائية منخفضة التكلفة لتوفير الميزانية.

وتحدث المعهد عن عدة “بدائل غذائية غنية بالبروتين وقادرة على توفير الميزانية”، بينها “أرجل الدجاج”.

وفي وقت متزامن، نشرت عدة وسائل إعلام مصرية منها “كايرو 24″ و” صدى البلد” “مصراوي”، تقارير تتحدث عن “فوائد أرجل الدجاج”، مما أثار ضجة في أوساط النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الصورة التي تظهر رونالدو وهو يأكل طبقاً من أرجل الدجاج مركّبة، والنسخة الأصليّة منها تظهر طبقاً آخر.

يظهر في الصورة كريستيانو رونالدو مبتسماً وأمامه طبقٌ يحتوي على ما يبدو أنّها أرجل دجاح.

وقبل أكثر من عام، وتحديدا في أغسطس 2021، أرشد التفتيش عن الصورة عبر محرّك غوغل إلى أن النسخة الأصليّة منها منشورة على الحساب الرسميّ لرونالدو منذ العام 2016.

وفي هذه الصورة يظهر النجم البرتغالي، هو يتناول طبقاً من لحم الدجاج والخضراوات، وقد استبدل هذا الطبق بطبقٍ من حساء أرجل الدجاج في المنشورات المضلّلة.

وقد تكون الصورة المركّبة انتشرت بداية على سبيل السخرية، لكنّ صفحات عدّة نشرتها على أنّها حقيقيّة لتسويق معلومات عن “فوائد أرجل الدجاج”.