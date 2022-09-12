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ما حقيقة طلاق نيللي كريم وهشام عاشور ؟

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2022 1:00 مساءً

حفل زفاف نيللي كريم

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ردت الفنانة نيللي كريم، على شائعات انفصالها من زوجها الفنان هشام عاشور.

ونشرت نيللي صورة تجمعها بزوجها هشام عاشور، عبر حسابها على “فيسبوك”، واكتفت بوضع إيموجي قلب على الصورة، لترد على شائعات انفصالهما.

وكانت سابقاص قد كشفت تفاصيل مسلسلها الجديد لعام 2023، حيث جاري التحضير له حاليا، وتجسد فيه دوراً جديداً عليها.

وكتبت نيللي كريم عن هذه التجربة عبر “فيسبوك”: مش هقدم نكد في رمضان الجاي، أقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023، وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل، حتى نستطيع تقديم عمل مقنع، ويحترم عقل المشاهد، والمسلسل دراما مش نكد.

وأضافت: ما زال مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل، وأنا أصور حاليا مشاهدي من مسلسل روز وليلى، مع الجميلة الرائعة، الفنانة يسرا، والذي سأنتهي من تصويره في أكتوبر المقبل.

وتنتظر نيللي كريم عرض مسلسل روز وليلى، قريباً، على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث تدور قصته في إطار المغامرة والإثارة والتشويق بشكل كوميدي، حول محققتين يتم التعاقد معهما، لكشف عملية احتيال مصرفي.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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