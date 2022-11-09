حقيقة غياب بنزيما المتعمد عن مباريات ريال مدريد

رفض مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الشائعات حول تعمد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما التهرب من اللعب مع “الملكي” في المباريات الأخيرة، ليحافظ على لياقته من أجل مونديال 2022.

وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، عشية مواجهة قادش في الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وهي الثالثة التي يغيب عنها بنزيما توالياً، وصف أنشيلوتي هذه الفرضية بأنها “هراء”.

وقال المدرب الإيطالي: “أعتقد أن أول من يشعر بخيبة أمل بسبب هذا الموقف هو كريم نفسه الذي سيخوض كأس العالم دون أن يلعب الدقائق التي يحتاجها ليكون في حالة جيدة”.

وأضاف: “أولئك الذين يقولون إنه يتهرب لا أصدق ذلك، هذا هراء، تعرض لمشكلة لم تكن خطيرة ولم يتوقف وتدرب بشكل فردي لكن الأمور لم تسر بشكل جيد”.

ولم يكن أنشيلوتي مستاءً من لاعبه لكنه يشعر بالأسف بسبب عدد المباريات التي لم يتمكن فيها المهاجم الفرنسي من مساعدة ريال مدريد، الذي لم يتمكن من الحفاظ على صدارة الليغا.

وقال مدرب الريال: “ما يضايقني هو أن كريم لم يكن قادراً على مساعدة الفريق في هذه المباريات، حاول ولكنه لم يتمكن من العودة بسبب الآلام التي يشعر بها.. حاول أن يكون متاحا ولكنه لم يكن قادراً على ذلك”.