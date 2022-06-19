الأحد 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حقيقة مفاوضات تشيلسي والسيتي بشأن سترلينج

منذ 10 دقائق
A A A
طباعة المقال

كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، حقيقة مفاوضات تشيلسي مع مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع رحيم سترلينج، نجم السيتيزينز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد سترلينج مع مانشستر سيتي في صيف 2023، ويبحث اللاعب عن فرصة للمشاركة في المباريات بانتظام قبل كأس العالم 2022.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يعد رحيم ستيرلنج أحد الأسماء المدرجة في قائمة أهداف تشيلسي في الميركاتو، لأن المدرب توماس توخيل من أشد المعجبين بالجناح الإنجليزي”.

وأضاف: “استفسر تشيلسي عن شروط صفقة سترلينج، لكن لا توجد مفاوضات مباشرة بين مانشستر سيتي والبلوز ولم يتم إرسال أي عرض حتى الآن”.

واختتم رومانو: “انتقال سترلينج إلى تشيلسي يعتمد على صفقات أخرى مثل رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر، وتعاقد البلوز مع عثمان ديمبلي”.

    المزيد من منوعات

    تعذيب
    على مدار 3 ايام.. أب يمني يعذب ابنه والسبب 20 دولار
    مشنقة
    طفل ينتحر بسبب التنمر الشديد على مدار أشهر
    عثمان ديمبلي
    ديمبلي يشترط للانضمام إلى تشيلسي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    إعلان تشكيلة سلة لبنان لمواجهتي الأردن والسعودية
    ارتفاع ضغط الدم
    4 عادات شرب ترفع ضغط الدم سرًّا.. تجنّبوها!