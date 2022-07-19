حكم للقضاء الإسباني بحق النساء قصيرات القامة!

قضت أعلى محكمة في إسبانيا الاثنين بإلغاء اشتراط حد أدنى للطول بالنسبة للنساء اللائي يرغبن في الانضمام لقوات الشرطة قائلة إن هذا الشرط يتضمن تمييزا .

وستتمكن بذلك النساء الأقصر قامة من الالتحاق بالشرطة.

وألغت المحكمة شرط الحد الأدنى لطول القامة البالغ 1.60 متر في حكم في قضية رفعتها امرأة شابة مُنعت من إجراء اختبارات الالتحاق بالشرطة في 2017 لأنها كانت أقصر بأربعة سنتيمترات من الحد الأدنى المطلوب.

وقالت المحكمة إن هذا الشرط “يشكل تمييزا غير مباشر ضد النساء مقارنة بالرجال الذين يمكن أن يستوفوا بسهولة شرط الحد الأدنى المطلوب لطول القامة (1.65 متر)، لأن النسبة المئوية للنساء (في إسبانيا) تحت هذا الحد الأدنى (25 بالمئة) أعلى بكثير من النسبة المئوية للرجال (ثلاثة بالمئة)”.

وأمرت المحكمة الشرطة بتوظيف المرأة ومنحها نفس الأقدمية في الأجر مثل النساء اللاتي تم قبولهن في عام 2017، بشرط اجتيازها الاختبارات.