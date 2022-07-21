حلمي بكر يرد على نجل حميد الشاعري: هو محتاج مساعدة أن أبوه يربيه

خرج الملحن حلمي بكر، للمرة الثانية للرد على الفنان حميد الشاعري، ووصلت حرب التصريحات بينهما لحد اتهام الكابو بتدني الذوق الموسيقي ليصل لأغاني المهرجانات.

قال حلمي بكر، في تصريحات لبرنامج “آخر النهار”، “حميد الشاعري كان بيلبس كوتشي مقطع، ودا وصلنا لمأساة، نحن كموسيقيين تقبلنا المدارس المتنوعة، وحميد الشاعري جاء بلون كان جميل وخفيف على الشباب، ولكن مظهر الفن كان لا يليق بجوهره، كان بيطلع لابس ترينج وشبشب أو كوتشي مقطع، وهو دا اللي وصلنا اننا بقينا نسمع شاكوش وبنسة ومفك، إحنا في مأساة بجد”.

كما رد بكر، على تصريحات نديم حميد الشاعري، وقال: “لما الولد يقول أبويا مستعد يساعدك، لا، دا كدة أبوه هو اللي محتاج مساعدة، وهو نفسه محتاج مساعدة أن أبوه يربيه، والولد هاجمني عشان دي الموضة، مش إدعاء، ودلوفتي بيقولوا لو عايز تشتهر خلي حلمي بكر يشتمك”.

وكان نديم الشاعري، قد كتب على حسابه على موقع “فيسبوك”، “أستاذ حلمى لو محتاج مساعدة ماديا أو نفسيا الكابو -حميد الشاعري- مش حيتاخر عليك، لكن ما ينفعش كل ما تتزنق تروح برنامج تجيب سيرة حميد الشاعرى الى للأسف تاريخك ميجيش تمن تاريخه ولا فنيا ولا أخلاقيا للأسف، ٣٠ سنة من عمرى ما بيعملش حاجة فى حياته غير التقليل من الناس و من الفنانين و من أعمالهم”.

يذكر أن حميد الشاعري تحدث مؤخرا حول علاقته مع حلمي بكر، وقال إن الأخير ظل يهاجمه لمدة 10 سنوات، حتى جاء المنتج أحمد العريان ليقرر تنفيذ أوبريت “الحلم العربي”، ويجمع بينه وبين حلمي بكر، وهو ما رحب به حميد دون تردد.