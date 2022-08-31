الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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حلمي بكر يكشف جديد علاقة شيرين وحسام حبيب: هيتصالحوا قريبا!

منذ 8 دقائق
شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

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واصل الموسيقار حلمي بكر تعليقاته على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب وذلك بعد عودتها الى الساحة الفنية، بعد غياب دام لفترة طويلة، مشيراً إلى أن عودتها بالمشاكل لا تُحتسب عودة حقيقية.

وقال بكر في تصريحات صحافية: “عودة شيرين عبد الوهاب بالألفاظ والمشاكل العائلية متبقاش عودة حقيقية، ولازم ترمي كل حياتها ورا ضهرها ووشها يبقى للفن، لأن هي بتضيع اسمها بالمشاكل”. وأضاف: “أنا عارف من الأول إن هي وحسام حبيب متطلقوش وكلامي كان صح وقولت إنها كانت حامل، ودلوقتي هيقعدوا يردوا على بعض وهيتصالحوا قريب لأن دا لعب عيال”.

من ناحية أخرى، سبق لحلمي بكر أن نفى طلاق شيرين وحسام حبيب، قائلاً إن ما فعلته شيرين عندما ظهرت حليقة الرأس في إحدى الحفلات كان مجرد دعاية لأغانيها الجديدة، وأنها تحدثت عن أشياء لم يكن من المفترض التحدث عنها مثل الإنجاب وتجميد البويضات، وجاءت تلك التصريحات إثر إعلان شيرين انفصالها عن حسام حبيب نهائياً خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة”، وكشفت عن العديد من الأسرار لأول مرة من بينها أنها تعرضت للضرب والإهانة من حسام حبيب، وأنه سرق منها سيارة مرسيدس ومنعها من التواصل مع أصدقائها وابنتيها، مشيرةً إلى أنه مريض بحب التملّك.

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