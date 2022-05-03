حلم “الرباعية التاريخية” يراود ليفربول!

يواصل ليفربول حملته نحو التتويج بالرباعية التاريخية، وذلك عندما يرحل مساء اليوم الثلاثاء لمواجهة فياريال الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدفين دون رد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقاتل فيها فريق إنجليزي من أجل الفوز بالرباعية التاريخية، لكن لم تكلل أي محاولة سابقة بالنجاح.

وكانت المحاولة الأقرب لأي فريق إنجليزي هي لتشيلسي في موسم (2006- 2007)، فبالوصول إلى شهر مايو/ أيار حينها، كان البلوز قد توجوا بلقب كأس الرابطة، ووصلوا إلى نهائي كأس الاتحاد، وينافسون بقوة على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

وانتهى حلم تشيلسي بالخسارة في نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، بعد السقوط في ملعب آنفيلد بركلات الترجيح في مباراة الإياب، كما أن الفريق خسر لقب الدوري في ذلك الموسم لليونايتد.

وبدوره كان مانشستر يونايتد قريبًا من كتابة التاريخ في موسم (2008- 2009)، إلا أنه خسر في نصف نهائي كأس الاتحاد بركلات الترجيح أمام إيفرتون، كما أنه خسر نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة.

وحاول مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا كثيرًا الفوز بالرباعية، وكانت المحاولة الأقرب في موسم (2018- 2019) وفي الموسم الماضي، وانتهى حلم الأولى بالسقوط أمام توتنهام في ربع نهائي دوري الأبطال، والثانية بالخسارة أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد.

وسيبقى حلم ليفربول قائمًا للفوز بالرباعية على أقل تقدير حتى مساء اليوم، وبالتالي هي أطول حملة من نوعها طوال تاريخ الكرة الإنجليزية.

وبالنظر إلى الفرق البريطانية التي نجحت في الفوز بالرباعية من قبل، فإن سيلتك في موسم (1966- 1967) توج بلقب الدوري الإسكتلندي وكأس الرابطة وكأس إسكتلندا إلى جانب الفوز ببطولة أوروبا للأندية البطلة على حساب إنتر.

أما على صعيد القارة الأوروبية، فحتى موسم (2019- 2020)، كانت إنجلترا وفرنسا، البلدان الوحيدان في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، اللتان تنظمان بطولتين للكأس، وبالتالي لم توجد فرص لعمالقة مثل ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس، للفوز بالرباعية.