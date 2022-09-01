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حلم تحقق.. تومليانوفيتش تواجه سيرينا في أمريكا للتنس

منذ 33 دقيقة
تومليانوفيتش

تومليانوفيتش

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تقول الأسترالية آيلا تومليانوفيتش إنها ستستمتع كثيرا بفرصة اللعب في مواجهة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز مثلها الأعلى خلال المباراة التي ستجمع بينهما في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس غدا الجمعة بغض النظر عن النتيجة.

وفازت تومليانوفيتش على الروسية يفجينيا رودينا الليلة الماضية قبل دقائق فقط من فوز وليامز، التي يتوقع أن تعتزل اللعبة بعد البطولة الحالية، على المصنفة الثانية عالميا الإستونية آنيت كونتافيت وصعودها إلى الدور الثالث في أخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

وعن المواجهة المقبلة مع سيرينا قالت تومليانوفيتش للصحفيين بعد فوزها 1-6 و6-2 و7-5 على رودينا “بالتأكيد هذا أمر لن أنساه طوال مسيرتي الرياضية.

“ستكون بمثابة لحظة هائلة بغض النظر عن النتيجة. أنا من المعجبين بسيرينا منذ الطفولة. مساء الجمعة سأكون مجرد منافسة وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق الفوز”.

وتقول تومليانوفيتش (29 عاما) إن تأثير سيرينا الحاصلة على 23 لقبا كبيرا يمتد لما وراء ملاعب التنس.

وأضافت اللاعبة الأسترالية “أعتقد أنها غيرت لعبة التنس لكنها أيضا حققا إنجازات هائلة على مستوى رياضات السيدات في شتى أنحاء العالم.. وكانت بمثابة مثال يحتذى للكثيرين..

“بالتأكيد لا يوجد مثيل لها حسب رأيي”.

وقالت سيرينا (40 عاما) إنها معجبة بأداء تومليانوفيتش التي وصلت لدور الثمانية في بطولة ويمبلدون في أخر نسختين في أفضل أداء لها على مستوى البطولات الكبرى.

وأضافت وليامز “تعرضت (تومليانوفيتش) للكثير من الإصابات ولذا فإنني أحترمها فعلا. أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة”.

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