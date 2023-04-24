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حلوى المقروطة.. فيديو لطريقة إعداد أشهر الحلويات الفلسطينية

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2023 8:28 مساءً
صحن "المقروطة"

صحن "المقروطة"

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تشتهر المنطقة العربية بالعديد من أطباق الحلويات الشهية، والتي تبرز بشكل واضح خلال أيام المناسبة وخاصة في عيدي الفطر والأضحى المباركين، حيث يتباهى سكان كل بلد بجودة ومذاق أصناف الحلويات المشهورة لديهم.

وتعتبر “المقروطة” من ألذ وأشهى أنواع الحلويات الفلسطينية، لتميزها بسهولة الصنع ولذة المنظر والمذاق.

وأطلق عليها هذا الاسم لأنها تلف بطريقة معينة ثم تقطع من الأطراف ويعرف ذلك بقرط طرفها بالعامية ولذا أطلق عليها اسم المقروطة.

تتكون المقروطة من الطحين و السمن و اليانسون و السمسم، وتُحشى بعجوة التمر المخلوط مع اليانسون والقرفة و السمسم و المعجون بزيت الزيتون.

إليكم في هذا الفيديو طريقة إعدادها بالتفصيل:

 

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