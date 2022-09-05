حمادة هلال: محسسني أن أهل الفن كفرة

عبر الفنان حمادة هلال عن رأيه بسبب إطلاق بعض الألقاب على عدد من الفنانين خاصة لقب “المتدين”.

وتحدث حمادة هلال خلال تصريحات لبرنامج “شو ما في” قائلًا: “يعني إيه مطرب متدين وممثل متدين، يعني الناس دي كلها مش متدينة، والله العظيم الوسط الفني وكل اللي أعرفهم ناس بتحب ربنا أوي ومتدينة”.

وأضاف: “محسسني أن أهل الفن كفرة، إحنا ناس بتحب ربنا وملتزمين أكثر من ناس تبدو متدينة”.

وأعلن حمادة هلال عن بدء التحضير للجزء الثالث من مسلسل المداح 3 الذي حقق نجاحاً كبيراً في جزءيه الأول والثاني، وقال: “إن شاء الله فيه المداح 3، وانتظروا به مفاجأة كبيرة، والله يعين المؤلف والمخرج لأن الموضوع فعلاً صعب”.

يذكر أن حمادة هلال كان قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “تكا تكا”، وتناولت موضوع الأب المستهتر في رسالة اجتماعية فريدة.