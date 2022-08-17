حماقي يطرح أحدث أغنياته "قلبي حبك جدا"

طرح النجم محمد حماقي، أحدث أغنياته التي تحمل عنوان “قلبي حبك جدا”، وذلك عبر قناته الموسيقية “يوتيوب” وعبر المنصات الموسيقية.

أغنية “قلبي حبك جدا” من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس أحمد إبراهيم.

وكان الفنان محمد حماقي، طرح منذ أسابيع قليلة أغنيتة الأولى بموسم الصيف، وتحمل عنوان “أدرينالين”، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس تميم.

وعلى جانب آخر، كان محمد حماقي قد أحيا حفلا ضمن فعاليات موسم “جيمرز” في الرياض في مساء الخميس 21 يوليو، واختار ملابس رياضية تناسب الأجواء.

وأشعل حماقي، أجواء الحفل بمجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور بالغناء والرقص معه.