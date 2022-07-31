الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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حملة بحث عن سنجاب في موسكو.. والسبب "قطعة بلاستيكية"

منذ 35 دقيقة
سنجاب - تعبيرية

سنجاب - تعبيرية

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غالباً ما يعاني الحيوانات في جميع انحاء العالم من العديد من المخاطر التي تواجههم خلال يومهم، بسبب الانسان، من خلال رمي اي قطعة بلاستيكية او حتى ورقة صغيره، يمكن لهذا الجزء الصغير ان يساعد في القضاء على حياة حيوان صغبر وهذا ما حصل مع سنجاب موسكو.

حيث بدأت حملة بحيث في موسكو لتشجيع سكان المدينة على المشاركة، في العثور على سنجاب في حديقة “تساريتسينو” وتخليصه من حلقة بلاستيكية علق فيها رأسه.

وقال منشور نشرته قناة “أخبار موسكو” على تليجرام “يقوم 37 شخصا حاليا بالبحث عن سنجاب في حديقة تساريتسنو، حتى حراس الحديقة انضموا إلى الحملة”.

وأشار المنشور إلى أن السنجاب لوحظ وقد علقت في رأسه حلقة بلاستيكية، ولايمكنه إغلاق فمه أو حتى تناول الطعام، لذا يبحث الناس عنه لتخليصه من هذه الحلقة وإنقاذ حياته”.

وتقع حديقة تساريتسينو” في القسم الجنوبي من مدينة موسكو، وتضم متنزهات ومتاحف وقصورا والعديد من الأماكن الترفيهية، وتأوي مساحاتها الخضراء العديد من أنواع الحيوانات والطيور البرية.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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