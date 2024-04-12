حميد الشاعري يطرح أغنية "خير"

مع أول أيام عيد الفطر المبارك، طرح الكابو حميد الشاعري عبر يوتيوب، أغنية جديدة تحمل اسم «خير» ،وهي من كلمات حميد الفلاح، وألحان وتوزيع شقيقه محمود الشاعري، وباك فوكال احمد عوض.

وكشف حميد الشاعري خلال لقائه أمس في برنامج “استديو 9090” عن تفاصيل الأغنية، مؤكدا أنها تتناسب مع كلمات الفرحة والبهجة في هذه الأيام، مؤكدا أن كلمات الأغنية تدعو للتفاؤل والبهجة وتبث روح الأمل.

فيما قال محمود الشاعري، أنه سعيد بردود الفعل التي لاقتها الأغنية حتى الأن وفي الساعات الأولى لطرحها، و أن الكابو دائما يختار التوقيت الصحيح و المناسب لطرح أعماله و قرر أن يشارك الجمهور فرحة العيد بطرح الأغنية في صباح أول ايام عيد الفطر.

وتفاعل الجمهور مع الأغنية فور طرحها عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” ومنها يوتيوب، فيسبوك، وانستغرام.