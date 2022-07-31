حنان الترك تغرد بنصيحة لجمهورها عبر تويتر.. صباحكم أمل في كرم الله

نشرت الفنانة حنان ترك تغريدة جديدة عبر ” تويتر”، وكتبت :”كل ليله بنروح السرير علشان ننام.. ومفيش أي ضمان إننا هنصحي تاني الصبح.. لكننا بنظبط المنبه.. ودا يسمى الأمل.. صباحكم أمل في كرم الله”.

وتصدرت الفنانة حنان ترك محركات البحث على غوغل، وذلك بسبب طرحها عدة فيديوهات لجمهورها بعنوان ” حكايات نونة “.

ودائماً ما تتصدر الفنانة حنان ترك، التريند كل فترة بالرغم من اعتزالها، حيث سبق وتصدرت تريند “غوغل” مؤخراً بعدما شاركت جمهور الفنانة منة شلبي صورة لها برفقتها لتعبر عن إشتياقها الشديد لها، مُعلقة عليها” وحشتينى أوى ودايما في القلب ياحب “، وعلى الفور ردت عليها حنان ترك قائلة:” حبيبتى يامنجو وحشتينى ربنا يباركلك في ماما وفى صحتها ويسعد قلبك “.

وتصدرت الفنانة حنان ترك التريند مؤخراً بعدما شاركت محبيها وجمهورها، بصورها وهي ترتدي البوركيني، وهى تستمتع بلعب بعض الألعاب المائية مع أبنائها.