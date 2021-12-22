حنان ترك “في ورطة” بسبب صفحات مزورة

وجد العديد من الفنانين أنفسهم في مواقف محرجة بسبب صفحات مواقع التواصل المزورة، حيث لم يكتف صانعو الأخبار المزيفة بفبركة معلومات ونسبها إلى فنانين أو مشاهير، بل أطلقوا صفحات بأسماء هؤلاء، مما وضعهم في مآزق وصلت حد المحاكم.

وكانت أحدث القصص في هذا الإطار تصريحات منسوبة للفنانة المصرية حنان ترك، بشأن الاحتفال بالكريسماس، وهي التصريحات التي وضعت صاحبتها “في ورطة”، بلغت حد تقديم بلاغ ضدها لدى النائب العام في مصر.

بدأت الواقعة في صفحة على “فيسبوك” تحمل اسم الفنانة حنان ترك، وكتبت هذه الصفحة تدوينة ترفض فيها مظاهر الاحتفال بالكريسماس، أو شراء شجرة عيد الميلاد وغير ذلك من مظاهر الاحتفال.

وأثار الأمر ردود فعل غاضبة تجاهها، شارك فيها فنانون رفضوا تصريحات ترك خلال الأيام الأخيرة، كما قدمت إحدى المحاميات بلاغاً للنائب العام.

وردت ترك عبر حسابها الموثق على “تويتر” لتتبرأ من تلك التصريحات، وتقول إنها مسؤولة فقط عن ما ينشر على لسانها على صفحاتها الموثقة، وأنها سبقت وقد حذرت من صفحات تنتحل اسمها في وقت سابق، وأن تلك الصفحات لا تمت لها بصلة، وأنها قد تقدم ببلاغ لإدارة “فيسبوك”.

حنان ترك لم تكن الأول هذا العام في الوسط الفني ممن سقطوا في فخاخ الصفحات المزورة والتي وضعتهم “في ورطة” مع الجماهير، فقد سبقها آخرون هذا العام، من بينهم من عانوا من شائعات الاعتزال التي تنقلها تلك الصفحات.

وبحسب ويكيبيديا فإن حنان ترك ولدت في القاهرة وهي الابنة الوسطى لأب كان يعمل تاجرا يمتلك مصنعاً للملابس تحت اسم “الترك للملابس”، لديها شقيقان هما حسين وحسام، شاركت وهي طفلة في عمر الخامسة في فيلم «ناس تجنن»، عام 1980 مع سناء يونس وجورج سيدهم، شاركت في عدد من العروض وقدّمت في عام 1991، مسرحية «ضحك ولعب ومزيكا» مع محمد هنيدي، درست في معهد الباليه وعملت كراقصة باليه لفترة وبعد دخولها التمثيل توقفت عن ذلك، بدأت التمثيل بأدوار صغيرة وكانت بداية انطلاقتها عندما شاهدها المخرج خيري بشارة أثناء عرض مسرحية ماكبث فرشحها للعمل في فيلم رغبة متوحشة عام 1992 انطلقت إلى أدوار البطولة وعملت في العديد من المسلسلات والأفلام. ، وخلال نفس العام ظهرت موديل في كليب «ولا كان بأمري»، للفنان هاني شاكر عام 1997، وجهت إليها تهمة مخلة بالآداب مع وفاء عامر ، ولكن المحكمة برأتهما .

حياتها الأسرية

تزوجت خمسة مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال أيمن السويدي وبعد زواجها بساعة توفي والدها استمر زواجهما لمدة شهر وانفصلا بعد خلافات وتزوج لاحقًا من الفنانة ذكرى، الثانية كانت رجل الأعمال المصري «خالد خطاب» و أنجبا ولدان هما يوسف وآدم وحدثت بينهما خلافات بسبب التزامها الديني أدت لطلاقهما، تزوجت من المخرج هادي الباجوري ولم يدم الزواج طويلا، والرابعة في عام 2008 تزوجت دكتور يُدعى محمد يحيى، حيث يعد ذلك الزواج هو الأقصر والأكثر غموضا، حيث أشارت تقارير أخرى بأنه رجل أعمال سعودي، حيث إنها أعلنت عن ذلك الزواج بعد أن أنجبت منه إبنها الثالث محمد. تزوجت للمرة الخامسة من محمود مالك شقيق القيادي الإخواني حسن مالك وتمّ سرّا وأخفته لمدة عام ونصف ويعتبر الأنجح في حياتها، حيث إن زواجهما لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا، والذي أسفر عن ابنتين وهما مريم ومنى

ارتدائها للحجاب والإعتزال والعودة

عام 2003، كانت وفاة زميلها علاء ولي الدين، حدثًا جللا في حياتها، حيث كانت تشاركه آخر فِلمه الذي لم يكتمل «عربي تعريفة». وظلت في صراع مع نفسها لشهور طويلة، وكانت تفكر طوال الوقت فيه كيف كان معها في لحظة وكيف رحل هكذا دون أي أسباب، وظلت في حيرة من أمرها حتى اتخذت قرار الاعتزال الأول وارتدت الحجاب في عام 2006.

و بعد عام واحد، عادت «حنان» مجددًا للفن، لتلعب بطولة مسلسل «أولاد الشوارع»، وهو أول مسلسلاتها وهي مرتدية الحجاب. في أغسطس 2012 قررت اعتزال العمل الفني وذلك من خلال اتصال هاتفي مع برنامج أنا والعسل بعدما قدمت مسلسل أخت تريز رمضان. والذي أشارت فيه إلى أنها تعيش صراعًا داخليًا لأن الفن يتعارض مع الحجاب، وأنها تسعى لإرضاء ربها، وأنها تتمنى اعتزال الفن، بأسبوعِ واحد، هاتفته خلال حلقة من البرنامج، وكان يستضيف خلالها سمية الخشاب، وأعلنت خلالها اعتزال الفن بشكلِ لا رجعة فيه، وقالت إنها توصلت لذلك القرار بعد استماعها إلى حوارها مع نيشان. وفي رمضان 2018 عادت بمسلسل كرتوني إذاعي جديد حمل اسم “صدق رسول الله”، ذو طابع ديني، ويدور حول شرح الأحاديث النبوية». مجسدة دور ” أم الطفل حمزة ” الذي يقابل الإمام البخاري موضحة أنها اتخذت قرارًا باعتزالها التمثيل، وليس الفن، وأنها لم تقل اعتزلت الكرتون.

ده بوست تم نشره بتاريخ ٢/١١/٢٠١٩ووضحت فيه ان في صفحات مزيفه على الفيسبوك تنتحل شخصيتي وتنشر اشياء لا تمت لي بصلة وقد تم تقديم بلاغات لاداره الفيسبوك لاغلاق هذه الصفحات . وبعدها نشرت بوست تاني بتاريخ

11/11/2020بيقول نفس الكلام ونشرت بوست كمان في تاريخ 21/4/2021 بنفس الصيغه .. https://t.co/ZzGORkZeWs — Hanan Turk (@HanannTurk) December 20, 2021