حنان مطاوع لصوت بيروت إنترناشونال: أقدم شخصية وطنية في رمضان

حنان مطاوع ابنة النجمين الكبيرين الراحل كرم مطاوع وسهير المرشدي. أي أنها تربت في فني مليء بالشغف والثقافة والفن، لذلك نراها تقدم أدوارا مدروسة تحظى بقبول الجمهور في كل الوطن العربي وهي تنافس في رمضان المقبل بعملين هما “سره الباتع”، و”وعود سخية”، إذ تعتبر العملين مختلفين عن بعضهما، ويشكلان مفاجأة كبيرة للمشاهدين.

وقالت حنان مطاوع، لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، إنها تحمست للمشاركة في موسم رمضان، حيث كان من المقرر أن تنافس فيه بعمل واحد يحمل اسم “زرع شيطاني” قبل أن يؤجل تصويره لما بعد موسم رمضان، لتكون ترتيبات القدر هي الأقوى، وتنافس بعملين في آن واحد، بعد أن قررت تقديم أحدهما كبطولة مطلقة.

وأشارت إلى أن ضيق الوقت كان سبب تأجيل “زرع شيطاني” خصوصاً أنه يتكون من 30 حلقة ويحتاج لإجراءات كثيرة، حتى يخرج بشكل جيد ومميز للجمهور.

وقالت حنان عن مسلسل “وعود سخية” إنه جاء منقذًا لهم من ضيق الوقت، إذ يتكون من 15 حلقة فقط، ليقع اختيارها على تقديمه مع المخرج أحمد حسن ، لافتة إلى أنها تظهر فيه بشخصية مختلفة وتقدمها لأول مرة في حياتها.

أوضحت أنها انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهد العمل، وصوّرت أحداثه في مناطق حقيقية مثل بولاق الدكرور والحطابة وعدد من المناطق الشعبية بالقاهرة، بما يتناسب مع الشخصية التي تقدمها في العمل وأحداثه التي تُظهر هذه البيئة الاجتماعية.

وأشارت إلى أنها تقدم في مسلسل “سره الباتع” البطولة النسائية، حيث تظهر في دور فتاة وطنية لها دور كبير في مقاومة الاحتلال في حقبة مهمة من تاريخ مصر، ولكن لهذه الشخصية أبعاد إنسانية ميّزتها، مثل الرومانسية والصفاء والنقاء الداخلي، لتكون اسمًا على مسمى.