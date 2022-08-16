حورية ترد على انتقادات اغنية القطة.. الأغنية مفيهاش ايحاءات

ردت الفنانة حورية فرغلى على الهجوم والانتقادات التى واجهتها بسبب أغنية “القطة” التى غنتها مع مطرب الراب جيفارا بابلو، وقالت خلال لقائها في احد اللقاءات الصحافية، إنها تفاجأت بعد تسجيلها أغنية القطة بهجوم كبير من الجمهور، بسبب كلمات الأغنية، مؤكدة أن الأغنية لا يوجد بها أي لفظ خارج.

وتابعت حورية: الأغنية مفيهاش ايحاءات، وفين أي كلمة خارجة أنا قلتها فيه، أنا واحدة بكلم قطة وفار، أيه اللى ممكن أقوله فيه لفظ لقطة وفار مثلًا.

وأكدت النجمة حورية فرغلى أن قلبها من الصعب أن يدق لأى حد وتشعر أن الحب زى الإنفلونزا، وقلبها دق مرة واحدة من 20 سنة، ولم يدق حتى وقتنا هذا، مضيفة أنها مفتقدة وجود شخص في حياتها على الرغم أنها رومانسية جدا وتنتمى إلى برج الميزان، مشيرة أنها تبلغ من العمر 44 عاما، ومحبة للحب.

وأشارت حورية فرغلى إلى أنها شعرت بإصابتها بلعنة ما بعد مسلسل “ساحرة الجنوب”، مشيرة إلى أن العمل حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه على الشاشات، ولم أتوقع كل هذا النجاح، وأنها تتمنى تقديم جزء جديد منه، خاصة أنه كان فكرة مختلفة وجديدة على الدراما المصرية.

وتابعت حورية:”لناس حبت المسلسل لأنه قدم الرعب بطريقة مختلفة، حتى الأطفال شاهدت العمل رغم أنه كان لا بد ألا يشاهده الأطفال، وأتمنى تقديم جزء جديد.