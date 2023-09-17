حورية فرغلي: بابا وماما انفصلوا وأنا عندي 48 ساعة

كشفت الفنانة حورية فرغلي أنها مرت بمرحلة طفولة قاسية، بعد أن انفصل والديها بعد 48 ساعة فقط من ولادتها، إذ أكدت أن انفصال والديها أثر عليها بشكل كبير، منها أنها لم تنطق إلا عند بلوغها 8 سنوات، وعندما عرضتها والدتها على الأطباء أكدوا لها، أن حورية تحتاج إلى حنان كثير، لتعوض الظروف القاسية التي مرت بها في الطفولة.

وتحدثت حورية فرغلي عن طفولتها القاسية، خلال لقاء تلفزيوني، قالت فيه: طفولتي كانت صعبة، بابا وماما انفصلوا وأنا عندي 48 ساعة، أكتر حاجة عايزة أنساها هي طفولتي، لأني أتحرمت من الطفولة والمراهقة.

وتابعت حورية فرغلي: الدادة بتاعتي كانت أحن واحدة عليّ، كانت فلبينية وقعدت معايا لحد ما بقى عندها 73 سنة وماتت، كنت بقولها ياتيتا، زوج ماما كان حنين عليّ، وزوجة بابا ماتت في غارة من غارات العراق، ورأسها طارت قدام عيالها ماتت موتة صعبة.

وأضافت حورية فرغلي: بسبب حجم الإذاء وأزمة الطفولة، أنا قعدت لـ 8 سنين مبتكلمش، ولا بنطق خالص، الدكتور قال لماما بنتك مبتتكلمش، لأنها محتاجة حب وحنان كتير.