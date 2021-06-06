حورية فرغلي تستكمل تصوير فيلم "براءة ريا وسكينة" بعد نجاح عملية أنفها

خطوة تفتح الباب من جديد لعودة النجمة المصرية حورية فرغلي للتمثيل بعد نجاح جراحة “زرع الأنف” واستعادة قدرتها على الكلام بطريقة طبيعية.

وحسب “مجلة سيدتي” الفنية، اتفقت حورية، على استكمال تصوير دورها في فيلم “براءة ريا وسكينة”، والذي توقف تصويره منذ فترة طويلة بسبب أزماتها الطبية.

وينتمي الفيلم لتصنيف أفلام الإثارة والأكشن، حيث يكشف دور الاحتلال البريطاني، في تلفيق تهم القتل لريا وسكينة لتشويه سمعتهن، وأن الثنائي كان في الحقيقة يقوم بدور وطني وهو استدراج جنود الاحتلال وقتلهم ودفنهم، وليس قتل النساء بالخنق وسرقة مصوغاتهن كما تردد سابقا.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1920، بالتزامن مع العصر الحالي، حيث يقوم شاب وفتاة يعملان في الصحافة، بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة ويتوصلا لشخص مقيم في مدينة الإسكندرية عاش في هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة الحقيقية كاملة.

فيلم “براءة ريا وسكينة”، يشارك فى بطولته الفنانة حورية فرغلى، ومنة فضالي وأحمد منير وأشرف مصيلحي ومحسن منصور وأشرف طلبة، ومن قصة سيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج السوري عبد القادر الأطرش.

وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها بولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة، وخضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.