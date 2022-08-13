حورية فرغلي: شعرت بإصابتي بلعنة ما بعد مسلسل "ساحرة الجنوب"

قالت النجمة حورية فرغلى، خلال حوارها صحفي، إنها شعرت بإصابتها بلعنة ما بعد مسلسل “ساحرة الجنوب”، مشيرة إلى أن العمل حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه على الشاشات، ولم أتوقع كل هذا النجاح، وأنها تتمنى تقديم جزء جديد منه، خاصة أنه كان فكرة مختلفة وجديدة على الدراما المصرية.

وأضافت: الناس حبت المسلسل لأنه قدم الرعب بطريقة مختلفة، حتى الأطفال شاهدت العمل رغم أنه كان لا بد ألا يشاهده الأطفال، وأتمنى تقديم جزء جديد.

وقالت: أرجو أى شخص ينشر أخبار مغلوطة عنى يرجع لى الأول، لأن ذلك يتسبب في نشر اشاعات غير صحيحة.

وجهت النجمة حورية فرغلي الشكر الى جميع من وقف الى جانبها، في أزمتها الأخيرة التي مرت بها، وقالت إنه كان سبب من اسباب شفائها بعد الله عز وجل، لأن المسؤولين سهلوا لها إجراءات سفرها للعلاج بعد حوارها مع أحد الصحفيين في موقع “اليوم السابع”.

كما واشارت حورية: أسكن حاليا في شقة الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، وتخيلت أشياء تشبه ولد وبنت بجوار الأريكة، وشاهدت حاجات غريبة لدرجة أنني بدأت أشك في نفسى، وحاليا بدأ شعور الخوف يقل من عندى.

وأضافت حورية، خلال حوارها ان الحسد كان مأثر فيا الأول لكن دلوقتي لأ، لأني حجيت 7 مرات وبقيت أصلي وأقرب من ربنا أوي أوي علشان يحميني، وواحدة قالتلى رجليكي حلوة طلعلي خراج وعملت عملية.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يكون موضوع الجن موجودا بيننا وأنا لا أعلم، لدرجة أن الناس قالت إن عندى هلاوس ومجنونة.