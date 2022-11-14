حُذفت بعد دقائق.. تغريدة تثير الجدل حول قائمة فرنسا في المونديال

تسبّبت تغريدة محذوفة بإثارة الجدل بشأن قائمة المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022 في قطر.

وأفادت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، بأنّ صحيفة “ليكيب” نشرت أولا أن “ديدييه ديشامب”، مدرّب الديوك، استدعى ماركوس تورام، صباح اليوم، ليكون اللاعب رقم 26 في القائمة.

وأشارت إلى أنه تم تأكيد الخبر بشكل رسمي، بعد إعلان حساب المنتخب الفرنسي على “تويتر” استدعاء تورام بالفعل.

وأوضحت “مونت كارلو” أن الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا حذف التغريدة الخاصة باستدعاء تورام عقب دقائق فقط من نشرها.

يُذكر أن فرنسا حاضرة في المجموعة الرابعة في كأس العالم إلى جانب تونس وأستراليا والدنمارك.