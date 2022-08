خاتم خطوبة تيفاني ترامب الثمين من تصميم لبناني

كشفت ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الصغرى، تيفاني، عن خاتم الخطوبة الثمين الذي منحه لها خطيبها الجديد، الملياردير اللبناني مايكل بولوس.

وكانت تيفاني ومايكل بولس، رجل الأعمال الشاب لبناني الأصل، قد أعلنا خطبتهما، الثلاثاء، لتدخل علاقتهما منعطفا رسميا بعد قصة حب استمرت نحو 3 أعوام.

وكتبت تيفاني على إنستغرام، الثلاثاء: “لقد تشرفت بالاحتفال بالعديد من الأحداث البارزة والمناسبات التاريخية وصناعة ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطبتي الرائعة لخطيبي مايكل”.

It has been an honor to celebrate many milestones, historic occasions and create memories with my family here at the White House, none more special than my engagement to my amazing fiancé @MichaelZBoulos!Feeling blessed and excited for the next chapter! ❤️ pic.twitter.com/XeoSceoH8N

— Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) January 19, 2021