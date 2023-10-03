خالد زكي: دوري في "طباخ الريس" اتعرض على عادل إمام

صرح الفنان خالد زكي عن فيلم طباخ الرئيس قائلاً، انه كان مسؤولية كبيرة جداً بالنسبة له ولصناع العمل.

وأضاف زكي خلال ندوة تكريمه في مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 39: بس زي مانا قلت العمل كان متميز في الإنتاج والإخراج، وكمان الاستاذ طلعت زكريا، وكان مكتوب بعناية شديدة جداً.

وتابع خالد زكي: لما جالي المشاركة في طباخ الريس كان دور غير دور الرئيس واعتذرت عنه وكان نفسي في دور الرئيس ولمن قالولي إحنا مرشحين عادل إمام لدور الرئيس فقلت خلاص طبعاً، وحصل تعديل في السيناريو، وعادل إمام اعتذر وأرسل الدور للفنان محمود عبد العزيز بعد ما حصل تعديلات على الشخصية واعتذر وكلمني طلعت زكريا، وقالي الدور موجود ليك وقال هانبعتلك السيناريو.

وأضاف: سألته أن سعيد حامد موافق ولا لا لأنه كان باعت لي قبل كده فيلم “على جنب ياسطي” ضيف شرف ولكن محبتهوش واعتذرت، ومن كتر ما بعتذر في بدايتي قعدتني ١٥ سنة في بيتنا، بس سعيد حامد كلمني وقالي مش معني انك اعتذرت لي عن عمل هاخد موقف وعملنا الفيلم بعد كده”.

واستكمل : كان رد الفعل على الفيلم كويس وطلعت زكريا قبل مرضه كان نفسه يقابل الرئيس وطلب يقابله لو تم شفائه، وكانت مدة المقابلة صغيرة وطلعت زكريا قابل الرئيس وتجاوزت مدة اللقاء أكتر من المدة المقررة ٤ مرات، وعرفت انه مبسوط جدا من الفيلم”.