خالد زكي يرد على الشائعات: التليفونات لا تنقطع عني وعن بيتي

رد الفنان الكبير خالد زكي على الشائعات التي تتحدث عن مرضه، ووصلت بالأمس إلى وفاته.

وقال خالد زكي في مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج “التاسعة” : “من سنتين نزلت شائعات إني عيان وبودع، وطلعت أيامها مع عمرو الليثي ونفينا، ورجعت الإشاعات تاني من أسبوعين، والتليفونات لا تنقطع عني وعن بيتي”.

وأضاف: “الشائعات كبيرة جدا وإمبارح موتوني، والمشكلة إنها تضر الأقارب والعائلة والناس، وأطالب بتحري الدقة في تناول أي خبر له علاقة بالمرض أو الوفاة، من خلال الاتصال المباشر بي، أو بالنقابة، أو من خلال الصحف والبرامج التليفزيونية، لأن أخبارها مؤكدة”.

وتابع: “الشائعات لم تنتشر عني فقط، وحدث نفس الشيء مع أحمد بدير، والزعيم عادل إمام، وصلاح السعدني، وصلاح عبد لله وهم بخير”.

يذكر أن أن آخر أعمال خالد زكي مشاركته في رمضان 2022 في مسلسل “الاختيار 3” تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبري فواز، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، جمال سليمان، نادية رشاد، محمد رياض، هشام إسماعيل، خالد زكي، محمود البزاوي، شريف خير الله، أمير المصري، إيمان العاصي، هيدي كرم، سمر مرسي، نور محمود، عصام السقا وعدد من ضيوف شرف الحلقات.