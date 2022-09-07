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خالد يوسف يعود بمسلسل "سره الباتع " في رمضان 2023

منذ ساعة واحدة
المخرج المصري خالد يوسف

المخرج المصري خالد يوسف

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قررالمخرج خالد يوسف العودة لجمهوره، ولكن هذه المرة من خلال الدراما الرمضانية، وقد بدأ فى التحضير لمسلسل جديد بعنوان “سره الباتع ” للعرض في رمضان 2023، المسلسل مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الكبير يوسف إدريس.

هذا وقد طالت خالد يوسف العديد من الفضائح والفيديوهات الجنسية وهذا كان سبب غيابه كل هذا الوقت.

يذكر أن المخرج خالد يوسف غاب عن تقديم أي أعمال فنية منذ 4 سنوات، بعد أن قدم فيلم كارما عام 2018، الفيلم من بطولة النجم عمرو سعد، والفنانة غادة عبدالرازق، وزينة ودلال عبدالعزيز، ومجدي كامل وخالد الصاوي ووفاء عامر، وتأليف واخراج خالد يوسف.

الجدير بالذكر ان الفنانة سمية الخشاب قد علقت من قبل وقالت خلال لقائها في برنامج “حبر سري”، ردا على سؤال: “ليه ما اشتغلتيش سينما بعد أفلامك مع خالد يوسف، وليه أفلامك لم تنجح؟”.. قائلة: “اشتغلت أفلام كتير مثل ساعة ونصف، لكن أفلام حين ميسرة والريس عمر حرب وخيانة مشروعة لم يتكرروا”.

وأضافت “الخشاب”: “البطولات الجماعية هيّ اللي بتساعد على نجاح الفيلم، مفيش حد بينجح فيلم لوحده، البطل لو طلع عمره ما هينجح لوحده لازم يكون فيه مجموعة عمل متكاملة”.

وأكدت سمية الخشاب أنها لا تمانع العمل مع المخرج خالد يوسف، معقبة: “لو الورق كويس ليه لأ إيه المشكلة، أي حاجة شخصية مليش علاقة بيها مليش دعوة باللي حصله، أنا بروح الشغل وأروح بيتي، مليش دعوة بأزماته الشخصية”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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