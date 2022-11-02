خبر سار لأرسنال قبل مواجهة الدوري الأوروبي

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن لاعبه بوكايو ساكا سيكون جاهزا لمواجهة زوريخ في الدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس بعد أن ثارت مخاوف بشأن غيابه بعدما اضطر للخروج أمام نوتنجهام فورست.

وخرج ساكا (21 عاما) في الشوط الأول من فوز أرسنال الكبير 5-صفر على فورست يوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أرتيتا قلل من أهمية أنباء ترددت تفيد بأن شكوكا تحوم حول مشاركته في كأس العالم التي تنطلق في 20 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين “غاب بوكايو عن حصة (تدريبية) أو اثنتين فقط وهو بحالة جيدة اليوم”، مشيرا إلى أنه سيكون جاهزا للمشاركة في مواجهة زوريخ في ختام منافسات المجموعة الأولى بالدوري الأوروبي.

وعاد الظهير الأيسر أولكسندر زينتشنكو إلى المران بعد غيابه عن المشاركة منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب إصابة في الساق، بينما يواصل محمد النني عملية التعافي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وقد يشارك لأول مرة منذ أغسطس آب الماضي.

وقال أرتيتا “إنهما في مرحلتين مختلفتين. مو تعرض لإصابة أبعدته طويلا عن الملاعب لكنه تعافي بطريقة جيدة جدا وكان يتدرب مع الفريق منذ أسبوع أو اثنين”.

ويحتاج أرسنال، الذي ضمن مقعدا في أدوار خروج المغلوب، إلى تحقيق نفس نتيجة أيندهوفن أمام بودو/جليمت، على الأقل، ليتصدر مجموعته الأولى ويتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر.

وتغلب أيندهوفن 2-صفر على أرسنال الأسبوع الماضي ليضمن إنهاء المجموعة ضمن أول مركزين ويوقف انتصارات الفريق الإنجليزي.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى دور الستة عشر بينما يواجه صاحب المركز الثاني أحد الفرق التي أنهت دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في المركز الثالث في مواجهة فاصلة في فبراير شباط المقبل.

ويتصدر أرسنال المجموعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، بفارق نقطتين عن أيندهوفن بينما يتذيل زوريخ الترتيب بثلاث نقاط.