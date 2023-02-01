الأربعاء 10 رجب 1444 ﻫ - 1 فبراير 2023 |
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خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا الخميس

منذ ساعة واحدة
لاعبو نادي ريال مدريد

لاعبو نادي ريال مدريد

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عاد داني كارفخال وأوريلين تشواميني إلى قائمة ريال مدريد بعد تعافيهما من الإصابة، الأمر الذي سيشكل دفعة قوية لفريق الميرنغي قبل مواجهة الخميس ضد فالنسيا، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشر من الليغا.

كشف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن قائمة الفريق التي شهدت القائمة غياب دافيد ألابا، وفيرلاند ميندي، ولوكاس فاسكيز، وعودة كارفخال وتشواميني.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، روديجر.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو.

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