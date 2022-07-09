خبر سار لمدمني الهواتف.. جهاز تحذير اثناء القيادة لتقليل الحوادث

ترتفع نسبة حوادث السير حول العالم في الاونة الاخيرة، وذلك نتيجة استعمال الهواتف المفرط اثناء القيادة، ونتيجة هذه الحوادث اصدرت السلطات في هونغ كونغ جهازاً جديداً للتذكير على الطروقات.

وقامت السلطات في هونج كونج، بوضع جهازاً على الطرقات يذكر المارة المنشغلين بهواتفهم بضرورة الالتزام بإشارات المرور.

وقال كبير المهندسين في إدارة النقل الخاصة بالمدينة، أليكس أو، إن الكثير من سكان هونج كونج يجتازون الطريق مشتتي الانتباه أثناء مرور السيارات نتيجة استخدامهم هواتفهم المحمولة.

وتابع قائلاً: “وجدنا حلاً لتنبيه الأشخاص الذين لا يكفون عن النظر إلى هواتفهم”.

وأكد أليكس أو، أن 4 من أصل 7 حوادث مميتة سجلت في النصف الأول من السنة على التقاطعات المرورية في هونج كونج حدثت نتيجة سلوك المشاة، مضيفاً «ربما سيساعد (الجهاز) في إنقاذ الأرواح»، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع إشارات المرور، لبث ضوءاً أحمر من الأعلى عندما ينبغي على المشاة التوقف.