خبر صادم.. برشلونة يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن نادي برشلونة الأسباني عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد .

وتلقى نادي برشلونة نبأ صادما بعد الكشف عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يواجه بايرن ميونيخ، الجمعة المقبلة، على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، بالدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقبل السفر إلى لشبونة، الخميس، خضع جميع لاعبي الفريق الكتالوني لفحوصات فيروس كورونا، الثلاثاء، وفقا لما تنص عليه لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي إصابة أحد لاعبيه الـ9 المستبعدين من قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا بفيروس كورونا المستجد.

وأشار النادي الكتالوني إلى أن اللاعب معزول في منزله خلال الوقت الحالي، وتم التواصل مع جميع من تواصل معه مؤخرا للخضوع لفحوصات كورونا.

ما يطمئن جماهير برشلونة إلى حد كبير، أن اللاعب المذكور لم يكن سيسافر مع الفريق، حيث كان سيخوض مع 8 لاعبين آخرين تدريبات عادية في المدينة الرياضية للنادي.

النادي الكتالوني أشار إلى أن اللاعب المذكور لم يكن على أي نوع من التواصل مع لاعبي الفريق الأول، الذين سيسافرون إلى لشبونة الخميس لمواجهة بايرن ميونيخ.

كما أعلن النادي أن جميع الفحوصات التي أجريت على اللاعبين المسافرين إلى لشبونة لخوض مباراة بايرن ميونيخ جاءت سلبية.