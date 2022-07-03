خبيرة علاقات بريطانية تحذر من "مثلث الحب".. اليكم التفاصيل

تحدثت خبيرة علاقات بريطانية بنصيحة خبرائها حول ما يجب فعله إذا وجدت نفسك في علاقة ثلاثية تشتهر بـ «مثلث الحب»، متحدثة عن أسبابها وطرق التخلص منها.

توضح «كيت مانسفيلد» مدربة علاقات بريطانية أن سيناريو علاقة مثلث الحب (التي تجمع بين 3 أطراف وغالبا ما تدخل حيز الخيانة) تحطي في معظم الأوقات الكثير عن قيمة الشخص في عين نفسه وتقديره لذاته.

وصفت كيت العلاقة بأنها “عالم من الألم” لجميع الأطراف تقريبًا، وقالت إنه من الأفضل أن تقطع مثلث الحب في مهده قبل أن يتسبب في الكثير من الضرر النفسي وأحيانًا الاجتماعي لك.

أوضحت كيت أن الأمر نادرًا ما يتضمن نهاية سعيدة، وأفضل ما يمكنك فعله هو الخروج قبل أن تتأذى أو يتأذى شخص ما.

ماذا يجب أن تفعل إذا كنت عالقًا في مثلث الحب؟

بالنسبة لكيت، الإجابة بسيطة: ركز على نفسك، وابدأ الاستثمار في تطويرك الشخصي،احصل على مساعدة احترافية لاستكشاف سبب انجذابك إلى مثل هذا الموقف الصعب والمؤلم.

لماذا ينتهي بالبعض المطاف في مثلثات الحب؟

وفقًا لـ كيت، من غير المحتمل في الواقع أن ينتهي الأمر بالناس في مثلث الحب بشكل عشوائي، وغالبًا ما يحدث ذلك بسبب انعدام الشعور بالأمان في حياتهم العاطفية.