خدمات وتطبيقات مميزة.. تعرف على أبرز أحداث مؤتمر أبل للمطورين

أطلقت شركة آبل في مؤتمر المطورين العالميين عن تحديث لنظام تشغيل هاتف آيفون، وكشفت عن خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا، وقدمت جهاز MacBook Air مزودًا بأحدث شريحة M2.

وعرضت الشركة لوحة القيادة في السيارة الجديدة التي تأتي ضمن مجموعة من موديلات السيارات الجديدة بما في ذلك موديلات فورد وجاكوار. كما طرحت صانعة آيفون مجموعة كبيرة من الميزات للتعاون وسلامة البيانات.

وأعلنت الشركة عن نظام التشغيل iOS 16، ويوفر التحديث واجهة شاشة قفل مجددة بالكامل وقابلة للتخصيص. يتيح لك ذلك إضافة خلفيات مخصصة، وتغيير خط ولون التاريخ والوقت، بالإضافة إلى إضافة أدوات جديدة للطقس، وحلقات النشاط، وأحداث التقويم، والمزيد. كما تعمل الشركة أيضًا على إرسال التحديثات إلى الإشعارات وميزة التركيز Focus.

ويوفر iOS 16 الأنشطة المباشرة Live Activities التي تتيح لك تثبيت الإشعارات وإدارتها، مثل نتائج المباريات الرياضية المباشرة، عبر شاشة القفل. كما تقدم الشركة أيضًا إشعارات مخفية تظهر في الجزء السفلي من شاشة القفل.

وتتمتع مع نظام التشغيل iOS 16 بإمكانية تعديل أي رسائل ترسلها في تطبيق الرسائل، بالإضافة إلى التراجع عن أي رسائل أرسلتها عن طريق الخطأ.

كما تقدم آبل أيضًا القدرة على تمييز رسالة بأنها غير مقروءة حتى تتمكن من العثور عليها بسهولة لاحقًا.

آبل تدخل مجال اشتر الآن وادفع لاحقًا

تدخل آبل الآن في اتجاه اشتر الآن وادفع لاحقًا الذي يتيح لك إجراء عملية شراء ودفعها عبر مجموعة من الأقساط. وتتوفر ميزة Pay Later الجديدة في Apple Pay مع نظام التشغيل iOS 16. وتتيح دفع الثمن على أربعة أقساط على مدى ستة أسابيع، دون أي رسوم إضافية.

وأعلنت آبل عن تحديث رئيسي لمنصة CarPlay تسمح بتكامل أعمق مع سيارتك، بحيث يمكن أن تحل محل مجموعة العدادات مثل عرض السرعة ومعلومات الرحلة ومستويات الوقود والبطارية، وأكثر من ذلك.

ويوفر WatchOS 9 الجديد من الشركة وجوه ساعة جديدة ومقاييس جديدة للتدريبات ومناطق معدل ضربات القلب للتمرين. ويساعد تحديث النظام التشغيلي المستخدمين أيضًا في إنشاء قائمة بالأدوية وتذكيرهم بتناول الأدوية.

ومن المتوقع أيضًا أن تتلقى تصريحًا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لميزة صحة الرجفان الأذيني قريبًا.

وتجلب الشركة تطبيق اللياقة البدنية لجميع مستخدمي آيفون، بعد أن كان متاح في السابق لأولئك الذين لديهم Apple Watch فقط.

أهم الإعلانات في مؤتمر المطورين

أصلحت آبل تطبيقها المنزلي، مما سمح بمزيد من الكفاءة أثناء إدارة الأجهزة ضمن منزلك الذكي. ويقدم التحديث فئات جديدة خصيصًا للمناخ والأضواء والأمان. كما يتيح لك عرض أربع كاميرات أمان في وقت واحد.

ويتضمن IPadOS 16 تطبيق إنتاجية Free Form، الذي يسمح للمستخدمين بمشاركة الأفكار في اجتماعات الفيديو عبر فيس تايم.

ويتمكن آيباد برو الآن من عرض مجموعات من التطبيقات عبر شاشة ثانوية، مما يسمح بزيادة الإنتاجية في محاولة لجعل تطبيقات آيباد تشبه تطبيقات أجهزة الحواسيب المكتبية بشكل أكبر.

وعززت آبل أيضًا ميزات الأمان عبر نظام iOS الجديد. وأطلقت تطبيق Safety Check في تطبيق الإعدادات الذي يتيح للمستخدمين إبطال الوصول إلى البيانات الشخصية مثل الموقع الذي شاركوه مع مستخدمين آخرين.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تسجيل الخروج من حسابات iCloud عبر الأجهزة الأخرى لمزيد من الأمان من صفحة فحص الأمان.

بينما يحصل نظام MacOS الجديد، الذي يطلق عليه اسم Ventura، على تحديثات لتطبيق البريد وتحديثات لبرامج الكاميرا وميزات إنتاجية محسّنة. وتجلب آبل إلى MacOS 13 Ventura أداة تعدد المهام المحسنة المسماة Stage Manager.

ويوفر MacOS 13 Ventura إضافة دعم لشيء يسمى Apple Passkeys في متصفح سفاري. وتحل هذه الميزة الجديدة محل كلمة المرور، مما يتيح لك تسجيل الدخول إلى مواقع الويب المختلفة باستخدام جهاز آيفون أو ماك فقط.

ولم يعد عليك قريبًا الاعتماد على كاميرا الويب. وأعلنت آبل أن MacOS يمنحك القدرة على استخدام آيفون ككاميرا ويب عن طريق إرفاقه باستخدام مشبك مخصص في وقت لاحق من هذا العام.

كما كشفت شركة آبل عن شريحة M2، خليفة أول شريحة داخلية للشركة، واسمها M1. وتعد شريحة M2، التي تأتي مع 24 جيجابايت من الذاكرة الموحدة، أفضل بنسبة 18٪ من سابقتها ويمكنها تشغيل بث متعدد للفيديو بدقة 4K و 8K.

الإعلان عن MacBook air

أطلقت آبل أيضًا جهاز MacBook air بتصميم جديد وجهاز MacBook Pro مع الشريحة الجديدة.

ويأتي جهاز MacBook Air الجديد مع شريحة M2. وزودته الشركة بشاشة Liquid Retina بقياس 13.6 إنشًا. ويحتوي على نظام شحن Magsafe. كما يوجد أيضًا منفذ لسماعة الرأس.

ويحصل MacBook Pro بحجم 13 إنشًا أيضًا على شريحة M2. ويأتي مع ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وحتى 2 تيرابايت من التخزين، وكذلك يصل عمر البطارية إلى 20 ساعة. ولا يزال يحتوي على شريط اللمس.

ويبدأ سعر MacBook Air من 1199 دولار ويتوفر باللون الرمادي والذهبي والفضي والأزرق. بينما يبدأ سعر MacBook Pro من 1300 دولار. كما يتوفر كلا الجهازين المحمولين في الشهر المقبل.