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خرجت لفاصل ولم تعد.. مذيعة مصرية تتعرض لأزمة صحية على الهواء

منذ 14 ساعة
بسمة وهبة

بسمة وهبة

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تعرضت الإعلامية المصرية المشهورة، بسمة وهبة، لأزمة صحية اقتضت نقلها إلى المستشفى.

وأعلنت قناة “المحور” في بيان رسمي اليوم الخميس، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن توقف استكمال إذاعة حلقة الليلة من برنامج “90 دقيقة” لإصابة الإعلامية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء الفاصل، تم نقلها على إثرها إلى المستشفى.

ويأتي ذلك بعدما عرضت بسمة وهبة بالفقرة الأولى للبرنامج تقريرا عن الدور المجتمعي الذي يقوم به “حزب مستقبل وطن” في تواصل قوافل المساعدات المقدمة من الحزب لأهالي محافظة أسوان، من أجل مساندة المتضررين من السيول.

كما ناقشت في الفقرة الثانية من البرنامج أزمة أغاني المهرجانات، وقالت إن هناك جدلا حول هذه النوعية من الأغاني في المجتمع المصري، مضيفة: “الجدل حول مطربي المهرجانات عاد بقوة بسبب قرار هاني شاكر بمنع البعض منهم، وأن قرار نقيب الموسيقيين لا يخص كل مطربي المهرجانات، ولكن منع عددا منهم لم يلتزموا بضوابط العمل في النقابة”.

وفاة 4 مذيعات بشكل مفاجئ

توفي 4 مذيعات مصريات في أقل من 10 أيام، أغلبهن بشكل مفاجئ وحالة واحدة فقط بعد صراع مع المرض.

وفيت الإعلامية هدى شبانة، المذيعة بتليفزيون القنال التابع للقنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون أمس الإثنين، ومن المقرر تشييع جنازتها، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة الظهر من مسجد المطافي، وستتلقى أسرتها العزاء في شارع التحرير بمنطقة الدقي.

وتوفيت صباح أمس الإثنين، الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراع مرير مع المرض، ونعاها زوجها أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلا: “انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت مصطفى قد أصيبت بمرض السرطان، وأجرت عددا من الجراحات، وكانت تواجه السرطان قبل أن ينتصر عليها وتغادر دنيانا صباح أمس، وشيعت جنازتها بحضور رموز إعلامية وعدد كبير من أسرتها ومحبيها.

وفي 17 نوفمبر توفيت بشكل مفاجئ الإعلامية شرين دويك وهي مذيعة بالتلفزيون المصري، وتوفيت بسبب تشخيص خاطئ لجلطة في الشريان التاجي حسبما أعلن الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب.

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