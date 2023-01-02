خروج مبكر للثنائي أوجيه-ألياسيم ورونه من بطولة أديليد للتنس

استهل فيلكس أوجيه-ألياسيم المصنف السادس عالميا موسمه الجديد بالخسارة بمجموعتين متتاليتين أمام الأسترالي الصاعد من التصفيات أليكسي بوبيرين اليوم الاثنين، بينما ودع هولجر رونه بطولة أديليد للتنس من الدور الأول أمام يوشيهيتو نيشيوكا.

واستمتع أوجيه-ألياسيم بنصف ثاني قوي للموسم الماضي وحصد ثلاثة ألقاب في فلورنسا وأنتويرب وبازل، كما قاد كندا للفوز بكأس ديفيز، لكنه فشل في تكرار هذا المستوى خلال خسارته 6-4 و7-6 أمام بوبيرين.

ونجح اللاعب الأسترالي البالغ عمره 23 عاما في تسجيل 11 إرسالا ساحقا أمام المصنف الثاني البطولة ليحقق أكبر انتصار في مسيرته.

وتفوق بوبيرين في المرتين السابقتين على لاعبين من بين المصنفين العشرة الأوائل، وهما دومينيك تيم وستيفانوس تيتيباس، بسبب الانسحاب.

وقال بوبيرين “لعبت بشكل رائع وقوي حقا. نفذت ضربات الإرسال ببراعة واستغليت الضربات الأمامية في الوقت المناسب، وكنت قويا في الضربات الخلفية. هذا كله يعود إلى الجهد الكبير مع فريقي خلال فترة الاستعداد للموسم”.

وأضاف “بعد موسم صعب في العام الماضي، فإن النجاح في أول مباراة في الفوز على لاعب مثل فيلكس يمنحني شعورا رائعا، ولقد أتى الجهد الكبير بثماره”.

وسيلعب بوبيرين بذلك أمام الأمريكي ماركوس جيرون المصنف 120 عالميا الذي فاز أمس الأحد على الفرنسي المخضرم ريشار جاسكيه.

وفي مباراة أخرى خسر الدنمركي رونه، الذي أحرز ثلاثة ألقاب في 2022 ومنها بطولة باريس للأساتذة بعد التفوق على نوفاك ديوكوفيتش في النهائي، أمام نيشيوكا بنتيجة 2-6 و6-4 و6-4.

وسيلعب الياباني نيشيوكا في الدور المقبل مع الأمريكي ماكينزي ماكدونالد.

وتفوق ميومير كيسمانوفيتش على الأسترالي كريستوفر أوكونيل 6-4 و6-4 وقد يلعب أمام دانييل ميدفيديف إذا فاز اللاعب الروسي المصنف الثالث على الإيطالي لورينتسو سونيجو يوم الثلاثاء.