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"خسارة الكلاسيكو مؤلمة".. انشيلوتي يعترف بأنه المخطئ

21 - مارس - 2022
انشيلوتي

انشيلوتي

"ماركا" الإسبانية
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أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن استيائه من الخسارة بنتيجة (4-0) خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 29 من الليجا.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “كنا نبحث عن مزيد من السيطرة على الكرة، والضغط بشكل أعلى، ولكن بعد الهدف لم تنجح خطتنا وأضروا بنا”.

وأضاف: “بدأنا باللعب، لكن لم تكن ليلتنا، ونشعر بالأسف للجماهير، وعلينا أن نتطلع للأمام، وحاولنا التقدم إلى أعلى ولم ينجح الأمر، إنه خطأي”.

وتابع: “الأمر صعب لأنها مباراة الكلاسيكو، والخسارة ضد برشلونة مؤلمة، وعلينا التحلي بالهدوء، ونحن آسفون لما حدث”.

وأتم: “كل شيء سار بشكل خاطئ، وأخبرت اللاعبين أن ما حدث كان خطأي”.

وسجل الأهداف لبرشلونة، أوباميانج هدفين في الدقائق 29 و51، واراوخو في الدقيقة 38، وفيران توريس في الدقيقة 47.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 66 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما رفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث.

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