السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خسارة مفاجئة لنادي ليفركوزن تحرمه من منافسات كأس ألمانيا

منذ 22 دقيقة
شعار فريق باير ليفركوزن

شعار فريق باير ليفركوزن

A A A
طباعة المقال

ودع باير ليفركوزن كأس ألمانيا لكرة القدم من الدور الأول السبت بعد خسارته المفاجئة 4-3 أمام إلفرزبيرج المنتمي للدرجة الثالثة.

وتقدم صاحب الأرض ثلاث مرات في الشوط الأول، قبل أن ينجح ليفركوزن في إدراك التعادل مرتين.

ورفض إلفرزبيرج، الوافد الجديد للدرجة الثالثة، الاستسلام وأضاف الهدف الرابع بضربة رأس من كيفن كونراد في الدقيقة 74.

وقلص ليفركوزن، الذي أهدر العديد من الفرص في الشوط الأول وترك مساحات كبيرة في دفاعه، الفارق بواسطة باتريك شيك قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وفشل ليفركوزن، الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا، في عبور الدور الأول للبطولة لأول مرة في 11 عاما، وسيكون بحاجة للتعافي سريعا قبل مواجهة بروسيا دورتموند في افتتاح الدوري الأسبوع المقبل.

وكان دورتموند تأهل إلى الدور الثاني أمس الجمعة بعد انتصاره 3-صفر على ميونيخ 1860 المنافس في الدرجة الثالثة.

وعبر فولفسبورج المنتمي للدرجة الأولى منافسه كارل تسايس ينا بصعوبة بفضل هدف رينيه لانجه بالخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وودع كولن البطولة بعد خسارته بركلات الترجيح 4-3 في ملعب يان ريجنزبورج بعد تعويض تأخره بهدفين في الوقت الأصلي.

ويلعب رازن بال شبورت لايبزيج، حامل اللقب والذي يواجه بايرن ميونيخ في كأس السوبر الألمانية في وقت لاحق من اليوم، ضد تيوتونيا أوتنسن المنتمي للدرجة الرابعة في الدور الأول في 30 أغسطس آب.

ويواجه بايرن منافسه فيكتوريا كولن في الدور ذاته في 31 أغسطس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

مشردون يستريحون مع حيواناتهم في مأوى في البرازيل
مدينة برازيلية تبتكر طريقة لجذب المشردين إلى الملاجئ!
ليفربول يُتوَّج بكأس الدرع الخيرية بعد فوزه على مانشستر سيتي
تذكرة يانصيب ميجا ميليونز
أكثر من مليار دولار تذهب لشخص مجهول في ولاية إيلينوي الأمريكية!!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
القمح
سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
قتيل
جريمة مروعة في بكفيا.. قتل صديقه وقطع رأسه بسبب خلافات مادية