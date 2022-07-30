خسارة مفاجئة لنادي ليفركوزن تحرمه من منافسات كأس ألمانيا

ودع باير ليفركوزن كأس ألمانيا لكرة القدم من الدور الأول السبت بعد خسارته المفاجئة 4-3 أمام إلفرزبيرج المنتمي للدرجة الثالثة.

وتقدم صاحب الأرض ثلاث مرات في الشوط الأول، قبل أن ينجح ليفركوزن في إدراك التعادل مرتين.

ورفض إلفرزبيرج، الوافد الجديد للدرجة الثالثة، الاستسلام وأضاف الهدف الرابع بضربة رأس من كيفن كونراد في الدقيقة 74.

وقلص ليفركوزن، الذي أهدر العديد من الفرص في الشوط الأول وترك مساحات كبيرة في دفاعه، الفارق بواسطة باتريك شيك قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وفشل ليفركوزن، الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا، في عبور الدور الأول للبطولة لأول مرة في 11 عاما، وسيكون بحاجة للتعافي سريعا قبل مواجهة بروسيا دورتموند في افتتاح الدوري الأسبوع المقبل.

وكان دورتموند تأهل إلى الدور الثاني أمس الجمعة بعد انتصاره 3-صفر على ميونيخ 1860 المنافس في الدرجة الثالثة.

وعبر فولفسبورج المنتمي للدرجة الأولى منافسه كارل تسايس ينا بصعوبة بفضل هدف رينيه لانجه بالخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وودع كولن البطولة بعد خسارته بركلات الترجيح 4-3 في ملعب يان ريجنزبورج بعد تعويض تأخره بهدفين في الوقت الأصلي.

ويلعب رازن بال شبورت لايبزيج، حامل اللقب والذي يواجه بايرن ميونيخ في كأس السوبر الألمانية في وقت لاحق من اليوم، ضد تيوتونيا أوتنسن المنتمي للدرجة الرابعة في الدور الأول في 30 أغسطس آب.

ويواجه بايرن منافسه فيكتوريا كولن في الدور ذاته في 31 أغسطس.