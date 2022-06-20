خسرت 222 مليون دولار في اليانصيب.. والسبب صادم

يتعرض العديد من الناس لمواقف حزينة قد لا يمكن تخطيها بسهولة، مثل هذا الموقف الصعب التي تعرضت له هذه المراهقة البريطانية التي كان يمكن أن يغير حياتها إلى الأفضل ولكن لسوء حظها لم تفلح.

وأصيبت هذه المراهقة بالحزن الشديد، بعد أن خسرت جائزة كبرى بقيمة 182 مليون جنيه إسترليني أي 222 مليون دولار في اليانصيب بسبب افتقار حسابها المصرفي للنقود، بحسب موقع “ميترو” الإلكتروني.

ولم تصدق راشيل كينيدي، التي كانت تبلغ من العمر 19 عاماً، عينيها عندما تحققت مرتين من الأرقام بعد السحب في 26 فبراير من العام الماضي وشاهدت إشعاراً يقول إنها فازت بالجائزة.

وأسرعت راشيل واستدعت والدتها وصديقها ليام مكروهان، البالغ من العمر 21 عاماً، إلى الغرفة لتزف لهما الخبر، ولكن سرعان ما انهارت آمالها وأحلامها، وذلك بعدما كشفت مكالمة مع مسؤولي يانصيب كاميلوت أن التذكرة لم يتم شراؤها لأنه لم يكن لديها سوى 2.50 جنيه إسترليني في حسابها.

وقالت راشيل: “لقد اتصلت بمسؤولي اليانصيب معتقدة أنني ربحت 182 مليون جنيه إسترليني وقالوا نعم، لديك الأرقام الصحيحة ولكن لم يكن لديك الأموال في حسابك لدفع ثمن التذكرة، لذا لا نعتبرك فائزة بالجائزة”.

واضافت “قبل المكالمة شعرت بالفرحة الشديدة، ولكن عندما اكتشفت أنني لم أكسب الجائزة شعرت بالإحباط الشديد”.

وكانت الشابة التي درست إدارة الأعمال في جامعة برايتون، راهنت بنفس الأرقام وهي (6، 12، 22، 29، 33، 6 و11) لمدة خمسة أسابيع متتالية قبل أن ينجح رهانها على هذه الأرقام في المرة الأخيرة.

وتلقت راشيل رسالة من شركة كاميلوت لليانصيب تتمنى فيها للشابة حظاً سعيداً في السحوبات المستقبلية، وقال ناطق باسم الشركة إنه يأسف لما حصل مع راشيل ويأمل أن تنجح مساعيها للفوز في المرات القادمة.