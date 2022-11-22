خسر أكثر من مائة ألف دولار بسبب فوز المنتخب السعودي!

لعل المصائب حقاً كما يقول المثل لا تأتي فرادى، وهذا بالضبط ما حصل مع أحد مشجعي المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، الذي خسر عشرات الآلاف من الدولارات إثر سقوط راقصي التانجو امام المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم في قطر.

وفي التفاصيل، فقد قام مقامر أسترالي بالمراهنة على فوز المنتخب الأرجنتيني على الأخضر السعودي في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء 22-11-2022، بمبلغ 160 ألف دولار أسترالي، أي ما يقارب (106288) دولار أمريكي، وفقاً لما نشره موقع “ladbible”.

ولكنه بالفعل خسر هذا المبلغ الكبير مع إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة معلناً فوز منتخب المملكة العربية السعودية على المنتخب الأرجنتيني المصنف في المركز الثالث عالمياً.

على الرغم من أن الأرجنتين كانت المرشح الأوفر حظًا للفوز، إلا أنه أضاع النقاط الثلاث بضربة مدوية من المنتخب السعودي الذي تمكن من استدراك تأخره بهدف وحيد في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مقابل هدف في نهاية المباراة

هدفا السعودية في بداية الشوط الثاني أحدهما تسديدة ممتازة من سالم الدوسري قلب المباراة رأساً على عقب وأذهل جماهير كرة القدم.

واصل الخط الخلفي للمملكة العربية السعودية معركته بشكل مضبوط، مما جعل الفريق يحقق أكبر نتيجة في تاريخه ويقضي على الأرجنتين بأول هزيمة لها منذ يوليو 2019.

زعمت صحيفة ديلي ميل أن احتمال فوز السعودية بالمباراة هو 500-1 وقد فعلوا ذلك بشكل مذهل.

وقال ليساندرو مارتينيز، شريك ميسي في الهجوم، بعد المباراة، وفقًا لـ 7NEWS: “هذا يؤلم كثيرًا. كنا نحلم ببدء كأس العالم بالفوز… “لكن هذا حدث وعلينا الآن أن نتدرب ونفكر في المستقبل، لقد خسرنا هذه المباراة بسبب أخطائنا، والأهم من ذلك كله في الشوط الثاني. هناك تفاصيل تحدث فرقا ونحن بحاجة لتصحيح أخطائنا”.

ومع ذلك، اتخذ ليونيل سكالوني نهجًا أكثر تواضعًا عندما سئل عما إذا كان فريقه سهلاً للغاية.

وقال للصحفيين: نحن نحترم السعودية تماما كما نفعل مع الفرق الأخرى، هذا ليس سبب هزيمتنا… إنهم فريق جيد وله لاعبون فنيون، ومستعدون جيداً بدنياً.”

وأضاف ميسي: “ستواجه الأرجنتين الآن المكسيك مساء السبت في مباراة ضخمة.”.

في غضون ذلك، ستواجه السعودية بولندا بعد ظهر يوم السبت.