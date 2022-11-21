خشية البطاقة الصفراء.. قادة سبعة منتخبات أوروبية يتخلون عن شارة دعم المثليين

أعلنت سبعة اتحادات أوروبية في بيان مشترك (الاثنين 21-11-2022) أن قادة إنجلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمرك تخلوا عن ارتداء شارة لدعم المثليين خلال كأس العالم بعدما وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تحذيرا بمنح بطاقة صفراء لأي لاعب مخالف.

وقال الاتحاد الهولندي في بيان “أنت لا تريد أن تبدأ المباراة بتلقي بطاقة صفراء، لهذا السبب فنحن كمجموعة عمل في اليويفا وبقلب مثقل… قررنا التخلي عن خطتنا”.

وأكد الاتحاد الهولندي أن الفيفا أوضح قبل ساعات فقط من مباراة المنتخب الافتتاحية أمام السنغال اليوم الاثنين أن فيرجيل فان دايك سيتلقى بطاقة صفراء فورا إذا ارتدى الشارة كما كان مخططا.

وقال الاتحاد الهولندي إنه “محبط بشدة” من موقف الفيفا، وأكد أنه لن يدع الأمر يمر بسهولة.

وأضاف “هذا يتنافى تماما مع روح الرياضة التي توحد الملايين. نحن إلى جانب بعض الدول الأخرى سننظر عن كثب في علاقتنا مع الفيفا”.

وقال الاتحاد الهولندي إن الشارة مصممة لحمل رسالة “ضد أي نوع من التمييز”.

ووفقا للوائح الفيفا، فإن كل متعلقات الفريق لا يجب أن تظهر أي شعارات أو صور أو كلمات سياسية أو دينية أو شخصية، وخلال نهائيات البطولات المنظمة من الاتحاد الدولي يجب على كل قائد “ارتداء شارة القيادة المقدمة من الفيفا”.

وأكدت ويلز أن الدول المشاركة في هذا التصرف الجماعي كانت مستعدة لدفع الغرامة التي عادة ما تفرض على مخالفة لوائح الزي، لكن فرض مخالفة رياضية، ومنح بطاقة صفراء، جعل الأمور تصل إلى حد آخر.

وقال الاتحاد الويلزي “نحن كاتحادات وطنية لا يمكن أن نضع لاعبينا في موقف التعرض لعقوبات رياضية ومنها الإنذارات، لذا طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء هذه الشارات في مباريات كأس العالم”.