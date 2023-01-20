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خصم 15 نقطة من نادي "يوفنتوس" بسبب صفقات انتقال

منذ 41 دقيقة
شعار نادي يوفنتوس

شعار نادي يوفنتوس

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قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (الجمعة 20-1-20231) إن محكمة كروية محلية خصمت 15 نقطة من يوفنتوس في إطار تحقيقات في صفقات انتقال.

ومع تبقي 20 جولة على نهاية الموسم الحالي، يحتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري بفارق عشر نقاط عن نابولي المتصدر.

وسيؤدي خصم النقاط إلى تراجعه إلى منتصف الجدول، خارج المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وجاء الحكم أصعب من خصم تسع نقاط كان قد طلب بها المدعي العام لكرة القدم في وقت سابق اليوم خلال جلسة استماع تبحث في الطريقة التي تعامل بها يوفنتوس، أكثر الأندية الإيطالية نجاحا، وعدد من الأندية الأخرى مع صفقات تبادل اللاعبين.

وقررت المحكمة أيضا منع رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي من تولي أي منصب في كرة القدم المحلية لمدة 24 شهرا.

وقررت كذلك إيقاف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، الذي يشغل حاليا منصب مدير كرة القدم في توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لمدة 30 شهرا.

ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات، وقال إن حساباته تتماشى مع معايير الصناعة.

    المصدر :
  • رويترز

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