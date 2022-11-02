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خضع لثلاث جراحات.. "مانويل نوير" يعلن إصابته سابقًا بمرض قاتل

منذ 52 دقيقة
مانويل نوير

مانويل نوير

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كشف حارس المنتخب الالماني وبايرن ميونيخ “مانويل نوير” أنّه أصيب في وقت سابق بسرطان الجلد وخضع لثلاث عمليات جراحية ناجحة في وجهه.

وجاء كلام “نوير” خلال بيان صحافي وفيديو على إنستغرام، أعلن فيه عن إطلاق منتج خاص للعناية بالبشرة “نيوكي”، الى جانب مواطنته لاعبة كرة المضرب “أنجليك كيربر” المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى.

وقال بطل العالم عام 2014: “كلانا لدينا قصة شخصية للغاية عندما يتعلق الأمر بأمراض الجلد. أنجليك مصابة بفرط التصبُّغ الناتج عن الشمس وفي حالتي سرطان الجلد في وجهي، والذي خضعت على إثره لثلاث عمليات جراحية”.

وأضاف: “لهذا السبب أولينا اهتمامًا خاصًا لعدم تجاهل أي أمر يتعلق بالحماية من أشعة الشمس: لأنني أتدرب في الخارج طوال الوقت، وأحب أيضًا قضاء وقت فراغي في الطبيعة”.

ويغيب نوير عن بايرن ميونيخ منذ أوائل تشرين الاول بسبب إصابة في الكتف، لكنّ مدربه “يوليان ناغلسمان” ألمح الى أن الحارس قد يعود أمام المضيف هرتا برلين في الدوري السبت، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق كأس العالم.

وخاض نوير آخر مباراة تنافسية في التعادل 2-2 مع بوروسيا دورتموند، ولم يتأثر بايرن بغيابه، إذ فاز بجميع المباريات التي خاضها في جميع المسابقات (3 في الدوري ومثلها في دوري أبطال أوروبا) بوجود سفيلن أولرايش في حراسة المرمى.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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