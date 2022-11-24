خطأ تحكيمي نادر... 12 لاعباً لأحد المنتخبات على أرض الملعب!

تتوالى مفاجآت نهائيات كأس العالم 2022 المنعقدة في قطر، إن كانت لنتيجة الفرق المشاركة وتميز بعضها كما فعل المنتخب السعودي، أو لناحية الحالات النادرة المسجلة على أرض الملعب كما حدث الثلاثاء 22-11-2022 في مباراة فرنسا وأستراليا.

الخطأ التحكيمي النادر الذي تم تسجيله في مباراة منتخب الديوك ونظيره الأسترالي تلخص في تسجيل مشاركة 12 لاعباً في ذات اللحظة في صفوف المنتخب الأسترالي الممثل لقارة آسيا أمام بطل المونديال السابق.

ففي الدقيقة 73، بعد هدف فرنسا الرابع، طلبت إدارة أستراليا إجراء تبديلين من قبل الحكم الرابع، إذ شارك قرنق كول في مكان رايلي ماكغري، وكان من المفترض أن يدخل أوير مابيل بديلا لكريغ غودوين.

لكن لم يخرج غودوين من أرضية الملعب، ودخل الثنائي إلى أرض الملعب، واستؤنف اللعب، وبعد ثلاث لمسات بعد مواصلة اللعب، لاحظ الحكم الرابع، أو المساعد، أن أستراليا كانت تلعب مع لاعب واحد أكثر من المسموح به، وأخبر حكم اللقاء بذلك.

وأوقف الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غومز المباراة، ليأمر غودوين بالذهاب إلى مقاعد البدلاء، وتم استئناف اللعب بعد ذلك.