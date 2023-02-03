خطابات شخصية بخط الأميرة ديانا للبيع

يُعرض للبيع في المزاد العلني بعض من المراسلات الخاصة للأميرة ديانا مع أصدقائها، والتي وُصِفت بأنها “مجموعة مذهلة وسرية للغاية من 32 رسالة وبطاقة شخصية، كتبتها أميرة ويلز إلى اثنين من أقرب أصدقائها”. هذه الرسائل الحميمة للغاية صاغتها الأميرة ديانا لسوزي وطارق قاسم أثناء طلاقها من الملك تشارلز.

بالنسبة للأميرة الراحلة، تم طلاقها والملك تشارلز (الأمير تشارلز آنذاك) في آب 1996 بعد انفصالهما في كانون الأول 1992. وبعد ذلك بعام في عام 1997، توفيت ديانا في حادث سيارة مأساوي في باريس.

قالت دار لاي للمزادات Lay’s Auctioneers، المسؤولة عن بيع الخطابات، إنها ستباع في قطع فردية في “بيع التحف والأنتيكات الداخلية” في العرض الذي سيُعقد في 16 شباط.

من جانبهما، احتفظت سوزي وطارق بهذه الرسائل لأكثر من 25 عاماً لكنهما لا يرغبان في نقل مسؤولية ملكية هذه “الوثائق المؤثرة” إلى أبنائها وأحفادها. وعلى هذا النحو، قررا بيع الخطابات واستخدام عائدات البيع لدعم بعض المؤسسات الخيرية التي كانت قريبة من قلوب سوزي وديانا، وفق ما ذكرت دار المزادات.